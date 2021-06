Michael Keaton është parë në shesh përpara se të veshë kostumin e Batman

E vendosur për një lëshim në nëntor 2022, Calle, 22, u këput duke u ngritur në ajër ndërsa kishte veshur kostumin e saj Supergirl ndërsa Miller, 28, qëndroi në shkallët e katedrales veshur me një kostum dhe kravatë së bashku me Keaton, 69 vjeç, shkruan Daily Mail.

I ndihmuar nga regjisori Andy Muschietti, një Mercedes MayBach i hijshëm – që mendohet të jetë makina e Bruce Wayne e Keaton – u pa gjithashtu në skenën e filmit, me çmimet për automjetin luksoz duke filluar nga 183,000, transmeton lajmi.net.

Aktorët të veshur me zgjuarsi si oficerë të policisë u fotografuan gjithashtu në kryeqytet gjatë fundjavës, me një aktor duke u siguruar që të mbulonte hundën dhe gojën me një maskë të bardhë fytyre, në përputhje me protokollin pandemik.

Makinat e policisë të vulosura me numrin e urgjencës të SHBA, 911, ishin gjithashtu të vendosur të Dielën, duke sugjeruar që pavarësisht skenave të kapura në Londër, ato nuk do të vendosen atje.

Ekipi dhe ekipi i filmit gjithashtu u veshën me maska ​​të bardha për fytyrën.

Xhirimet për The Flash filluan në Prill dhe u zhvilluan në vende të ndryshme në Angli, me produksionin e planifikuar të zhvendosej në Skoci më vonë këtë vit./Lajmi.net/