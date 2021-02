“M’i ofruan 10 mijë euro dhe postin e ambasadorit nëse tërhiqem nga LDK-ja”, mërgimtari thotë se u telefonua nga VV-ja

Kosovari që jeton në Zvicër, Qefser Hoxha, në një lidhje direkte në emisionin “Frontal” në T7, thotë se ka pranuar një telefonatë anonime përmes së cilës i janë ofruar 10 mijë euro dhe posti i ambasadorit në Bern, në këmbim të largimit të tij nga LDK-ja dhe sjellja e votave në LVV.

Telefonatën që ka pranuar e ka raportuar në polici, teksa thotë se autoritetet zvicerane ia kanë konfirmuar se numri vjen nga Kosova. Sipas tij, telefonata vjen nga Zyra e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë.

“Sot e kam marrë konfirmimin se ai numër vjen nga Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë, ata para tri dite më kanë marrë në telefon, kanë kërku nga unë që të tërhiqem nga LDK-ja dhe ato vota që i kam mbledh për LDK-në t’i orientoj në Vetëvendosje, me një ofertë që ma kanë bërë. Me i marrë 10 mijë euro dhe postin e ambasadorit në Bern të Zvicrës porsa të vijnë në pushtet…Ai personi i cili më ka marrë me numër anonim, që u zbulua se vjen nga zyra e Lëvizjes Vetëvendosje, ashtu ma ka qit në viber numrin…Policia e ka zbulu që numri vjen nga Kosova”, tha ai në Frontal.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Unë i kam tregu që nuk largohem nga LDK-ja e nuk zmbrapsem, nëse nuk janë ata personalisht është mirë me u prononcu”, shtoi Hoxha.

“E kam marrë si kërcënim dhe për atë kam dashtë me zbulu se kush është ky numër dhe e kam raportu në polici”.