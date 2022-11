“Mi lshu nanat n’livadh me lujtë” – Syla tallet keq me Dimal Bashën e VV-së Analisti dhe gazetari, Valon Syla, është tallur me deklaratën e deputetit të VV-së, Dimal Basha në një televizion nacional, i cili duke folur për disa aktivitete të diasporës, përdor një fjalor të papërshtatshëm dhe mënyrë të çuditshme përmes fjalisë “një livadh ku mujnë me i lëshu nanat me lujtë”. E Syla, në postimin e tij,…