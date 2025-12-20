“M’i ka kputë durtë”, Benita, Arditi dhe Labi qajnë me dënesë teksa flasin për kujtimet që u la Toney

Benita, Arditi dhe Labi kanë qarë me denesë derisa po flisnin për kujtimet që ua ka lënë Toney. Benita ishte ajo që tha se Toney ka qenë gjithmonë i kujdesshëm me të dhe e ka pasë si “energji pozitive”. “Dalja e tij është boshllëk i padiskutueshëm, nuk e di qysh zëvendësohet, jemi mësu me pi…

ShowBiz

20/12/2025 11:01

Benita, Arditi dhe Labi kanë qarë me denesë derisa po flisnin për kujtimet që ua ka lënë Toney.

Benita ishte ajo që tha se Toney ka qenë gjithmonë i kujdesshëm me të dhe e ka pasë si “energji pozitive”.

“Dalja e tij është boshllëk i padiskutueshëm, nuk e di qysh zëvendësohet, jemi mësu me pi kafen bashkë. Ka me mungu ftyra e tij. Bukuroshi i Ditushit, ma i bukri në shtëpi”, ia bojke jetën bajat kretjve”, tha Arditi.

“M’i ka kputë durtë, komt m’i ka kputë”, tha Labi.

