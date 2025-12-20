“M’i ka kputë durtë”, Benita, Arditi dhe Labi qajnë me dënesë teksa flasin për kujtimet që u la Toney
Benita, Arditi dhe Labi kanë qarë me denesë derisa po flisnin për kujtimet që ua ka lënë Toney. Benita ishte ajo që tha se Toney ka qenë gjithmonë i kujdesshëm me të dhe e ka pasë si “energji pozitive”. “Dalja e tij është boshllëk i padiskutueshëm, nuk e di qysh zëvendësohet, jemi mësu me pi…
ShowBiz
Benita, Arditi dhe Labi kanë qarë me denesë derisa po flisnin për kujtimet që ua ka lënë Toney.
Benita ishte ajo që tha se Toney ka qenë gjithmonë i kujdesshëm me të dhe e ka pasë si “energji pozitive”.
“Dalja e tij është boshllëk i padiskutueshëm, nuk e di qysh zëvendësohet, jemi mësu me pi kafen bashkë. Ka me mungu ftyra e tij. Bukuroshi i Ditushit, ma i bukri në shtëpi”, ia bojke jetën bajat kretjve”, tha Arditi.
“M’i ka kputë durtë, komt m’i ka kputë”, tha Labi.