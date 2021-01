M’gladbach – Dortmund, formacionet zyrtare

Skuadrat kanë regjistruar formë relativisht të mirë në pesë ndeshjet e fundit, Borussia Munchengladbach ka katër fitore dhe një humbje në pesë ndeshjet e fundit. Ndërsa, Borussia Dortmund ka regjistruar tre fitore, një barazim dhe një humbje, transmeton lajmi.net.

Dortmund qëndron në vendin e katërt me 29 pikë gjithsej, ndërsa M’gladbach ka 28 pikë pas 17 ndeshjeve.

Për vendasit, pritet të mungojë mesfushori Zakaria dhe mbrojtësi Lazaro.

Për Mysafirët, nuk do paraqiten: Delaeny, Hazard, Schmelzer, Witsel dhe Zagadou.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Borussia Monchengladbach: Sommer, Kramer, Zakaria, Stindl, Plea, Lainer, Hofmann, Bensebaini, Elvedi, Nehaus.

TEAM NEWS 📋 Three changes as @bensebainiRams, @Deniszakaria8 and @stindl28 return to the side 🐎💚#DieFohlen #BMGBVB pic.twitter.com/cgSBbk0M5V

— Gladbach (@borussia_en) January 22, 2021