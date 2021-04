Mevlani Shabani dhe Ledjana Prengaj janë ‘çifti’ që kanë realizuar më së shumti takime, shkruan lajmi.net.

Dhe, në edicionin e radhës ata kishin takimin e fundit me të cilin thuhet se tashmë do ta marrin vendimin se si do dalin nga programi si çifti po do mbesin miq.

Theksojmë se, sonte u transmetua takimi i tyre të cilët kishin një afirmitet me njëri-tjetrin si pothuajse në takimet e tjera.

Ndryshe, Mevlani po pret përgjigjen e Ledjanës për të përfunduar si çift apo jo./Lajmi.net/