Metit nuk ia mbush syrin Bledi: S’e kupton Big Brotherin, ka qenë veç tri javë Ish banori i “Big Brother VIP Albania”, Bledi Mane, është opinionist i “Big Brother VIP Kosova 2”. Ai ka trazuar ujërat qysh në “primen” e parë, shkruan lajmi.net. Debatet më të forta ai i pati me këngëtarin kosovar, Bleron. Lidhur me Bledin kanë folur disa prej banorëve. Një mendim lidhur me Bledin e tha edhe…