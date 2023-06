Meta: Shqipëria s’duhet të propozojë politika për Kosovën pa u konsultuar me Kurtin Ish-presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta është shprehur sot se situata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ndihmohet nga Shqipëria vetëm me komunikim të drejtpërdrejt me institucionet e Kosovës. Meta ka potencuar se Qeveria e Shqipërisë në asnjë rast nuk duhet të propozojë politika që duhet të zbatohen brenda në Kosovë, pa u konsultuar paraprakisht me…