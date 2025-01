Meta reagon pas daljes nga SPAK-u: Ishte një seancë me pyetje reciproke Ilir Meta u pyet për gati tre orë nga Prokurori në SPAK këtë të martë, ndërsa ka reaguar për këtë me anë të një statusi në Facebook. Meta shkruan në rrjetet sociale se është pyetur për çështjen e lobimit, ndërsa thotë se ka qenë një seancë me pyetje reciproke, por thekson se ai nuk ka…