Meta në RTV Dukagjini ka thënë se pirja e një gote verë apo çaji me ndonjë politikan nga Kosova nuk nënkupton se ai ka preferenca politike për atë lider në Kosovë.

“Qëndrimi im në raport me të gjithë aktorët politikë në Kosovë që para çlirimit, pra në kohën e LDK-së, ka qenë korrekt me të gjithë. Edhe pse kam qenë një ndër eksponentët e Partisë Socialiste dhe raportet me LDK-në në atë kohë dhe pak më vonë nuk kanë qenë shumë të ngrohta, për arsye se edhe LDK-ja kishte raporte të njëanshme me Partinë Demokratike të zotit Berisha, por marrëdhëniet e mia si politikan kanë qenë të hapura me të gjithë faktorët [në Kosovë], në çdo periudhë dhe çdo kohë”.

“Këto marrëdhënie do të mbeten të hapura edhe në të ardhmen sepse unë kam një raport me Kosovën. Sa i takon detyrës sime institucionale që kam aktualisht kjo më bën edhe më të përmbajtur dhe të përgjegjshëm, por nuk më bën të pashqetësuar”.