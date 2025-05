Meta me letër të hapur për Kurtin: Ruaju nga Donika Gërvalla e Faton Peci kur s’do të jenë më ministra

Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Guxo, Burim Meta ka dalë me një letër të hapur dhe këshilluese ndaj kreut të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti.

Meta ka pasur disa këshilla ndaj Kurti, ku në fokus janë Donika Gërvalla dhe Faton Peci.

Sipas Metës, Kurti duhet të ketë kujdes kur këta të dy të mos jenë më ministra, transmeton lajmi.net.

“I nderuari Kryeministër, shfrytëzoj këta të dy që mos po del ndonjë e mirë eventuale nga ta, meqë që të dy i ke lider të mosmirënjohjes, jodinjitetit, neokomunizmit e demokraturës, sepse këta të dy me qëllimin e vetëm për t’u afruar me ju, bën çmos, shajtën e ofenduan, shpifën e tradhtuan edhe shtëpinë nga dolën dhe edhe të asaj që i krijoi e i formësoi politikisht. Nesër mund t’a bëjnë edhe ndaj jush, e sidomos kur më s’do të mundesh t’i gradosh me pozita, si psh., ruaju nga momenti kur Gërvalla – Schwarz nuk do të jetë më ministre ne MPJD apo Peci më në MBPZHR!”, tha ai.

Postimi i plotë:

Letër e hapur Kryeministrit Albin Kurti

I nderuari Kryeministër!

E shohim që me një përkushtim të pashoq po përpiqeni të ofroni dorën e pajtimit ndaj LDK-së për një koalicion të mundshëm në të mirën e shtetit. Një përpjekje e tillë e denjë është për t’u vlerësuar padyshim. Por, në pamundësi të realizimit të një qëllimi të tillë të parespektueshëm më herët dhe jo mirë të planifikuar, të urtët thonë: kur diplomacia dështon, fut në funksion mediatorin e mediokritetit!

Kryeministër, në këtë frymë, meqë LDK-ja nuk do të të bindet, mund të konsideroni të dërgoni si ndërmjetës mediatorë z. Pecin e znj. Gërvala – Schwarz, si dy figuara të promovuara për artin e tyre të komunikimit, bindjes e afërsisë, që të dy gjithmonë të gatshëm për t’i shpjeguar të vërtetat ashtu siç u pëlqejnë. Këta të dy mund të të organizojnë edhe një simpozium të nivelit të lartë shkencor e politik, ku mospajtimet i shndërrojnë në unitet dhe debatet eventuale i kthejnë në përshtatje ideologjike. Pra, Peci i vogël por me vota shumë, me një buzëqeshje të matur duke shpjeguar se si marrëveshjet janë gjithmonë të hapura për interpretim, ndërsa Gërvalla – Schwarz garanton se komunikimi është çelësi, veçse ndonjëherë çelësi mund ta ndryshoj edhe bravën! A duhet diçka më qartë se kaq? Dhe nëse edhe kjo diplomaci inovative nuk sjellë frytet e dëshiruara, që të dy janë në gjendje të të organizojnë edhe referundimin popullor, meqë zotërojnë edhe vota shumë! Ose krejt në fund, Kryeministër i ke të fortë, siç i ke pasur deri më tani t’i plasosh edhe në një seri tjetër deklaratash epike mediatike, edhepse me shumë gabime. Këta të dy i ke shembull të kombinimit politik në mes të strategjisë, instiktit dhe talentit të pashoq, në artin e improvizimit e mashtrimit ku shkëlqejnë më shumë se të tjerët. Por, krejt krejt së fundmi i nderuari Kryeministër, shfrytëzoj këta të dy që mos po del ndonjë e mirë eventuale nga ta, meqë që të dy i ke lider të mosmirënjohjes, jodinjitetit, neokomunizmit e demokraturës, sepse këta të dy me qëllimin e vetëm për t’u afruar me Ju, bën çmos, shajtën e ofenduan, shpifën e tradhtuan edhe shtëpinë nga dolën dhe edhe të Asaj që i krijoi e i formësoi politikisht. Nesër mund t’a bëjnë edhe ndaj Jush, e sidomos kur më s’do të mundesh t’i gradosh me pozita, si psh., ruaju nga momenti kur Gërvalla – Schwarz nuk do të jetë më ministre ne MPJD apo Peci më në MBPZHR!

Sinqerisht, Burimi./Lajmi.net/