Meta: Kam shmangur komplotin sorosian për destabilitet

Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta akuzoi miliarderin amerikan George Soros si përgjegjës për atë që e quajti një “komplot” që synon kapje totale të shtetit ndërsa dha disa alegori historike duke premtuar se do t’i “dalë për zot Shqipërisë” duke e mbrojtur atë nga ky komplot.

Meta foli në një konferencë për shtyp të martën pas zhvillimit të zgjedhjeve të kontestuara për pushtetin vendor të dielën, në të cilat, opozita nuk mori pjesë për shkak të asaj që e quan bashkëqeverisje të Ramës me krimin e organizuar.

Meta kërkoi gjithashtu që Shqipëria të bëjë zgjedhje parlamentare më 13 tetor si dhe premtoi se është i gatshëm të garojë për postin e presidentit në ato zgjedhje.

Sipas tij, të dielën u shmang një komplot që synonte destabilizimin e Shqipërisë dhe për këtë falënderoi popullin shqiptar që sipas tij, “nuk ra pre e provokimeve”.

“Është një komplot i cili bazohet jo në parimet e demokracisë, as të vlerave të bashkimit europian dhe të Natos por bazohet në parimet e Deep State që synon total state capture, në Shqipëri por jo vetëm në Shqipëri,” deklaroi Meta. Sipas tij, “ky është një komplot kundër demokracisë dhe stabilitetit.”

Ai iu referua dy koncepteve në politologji, konceptit të shtetit të thellë, të zhvilluar në Turqi gjatë shekullit të njëzetë për të përshkruar një parti politike joelektorale që mbështetet te kontrolli i strukturave shtetërore për të mbajtur në pushtet një formë të caktuar qeverisjeje jodemokratike, si dhe konceptit të shtetit të kapur, që nënkupton kontrollin e funksioneve të shtetit nga interesa të ndryshme jolegjitimë, fjala vjen, forcave të biznesit.

“Kam dy fjalë edhe për miliarderin e nderuar George Soros. Nuk e kam dëgjuar me vëmendje Viktor Orbanin në vitin 2000 në janar, kur unë po i flisja me dashuri për George Soros sepse me thënë të drejtën na ndihmoi atëhere kur ishim në opozitë, se edhe ai socialist është në pikëpamje, edhe më tha: kini kujdes sepse nuk është aq demokrat se sa duket dhe shpesh komploton kundër demokracisë,” deklaroi Meta, duke iu referuar miliarderit George Soros, i cili sulmohet në vende të ndryshme të Europës Lindore si një komplotist kundër politikanëve të ndryshëm.

Meta kërcënoi gjithashtu se ai nuk do të dorëzohet pa luftë përballë një komploti të tillë.

“Unë dhe të gjithë shqiptarët e ndershëm do ta mbrojmë Shqipërinë nga të gjithë ata që u duket shqipëria një mizë lisi,” deklaroi ai.

“Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit,” shtoi Meta duke iu referuar ish-kryeministrit maqedonas Nikola Gruevski, i cili gjendet aktualisht në arrati në Hungari për t’iu fshehur gjyqit për korrupsion në vendin ku ishte kryeministër për më shumë se dhjetë vjet.

“Ilir Meta është president i Shqipërisë dhe do t’i dalë për zot Shqipërisë. Është i rracës së politikanëve të tipit Avni Rustemi dhe disa shqiptarëve të tjerë si Mic Sokoli, Vojo Kushi e disa të tjerë,” shtoi Meta duke iu referuar tre figurave historike, Avni Rustemit, i njohur për vrasjen në atentat në Paris të Esat Toptanit në vitin 1920 para se të ekzekutohej në një atentat në Tiranë në vitin 1924, Mic Sokoli, i njohur se i vuri gjoksin topit në betejë me turqit, dhe Vojo Kushit, që u vra duke luftuar kundër një tanku fashist.

Meta foli pas zgjedhjeve të së dielës, në të cilat, socialistët hynë të vetëm në garë pavarësisht se opozita kërkoi shtyrjen e tyre dhe Meta formalisht dekretoi fillimisht anulimin dhe pastaj shtyrjen për në 13 tetor.

Meta u zgjodh president në vitin 2017 me mbështetjen e Edi Ramës, por ka hyrë në konflikt me të që nga viti 2017, kur ish-partia e tij, Lëvizja Socialiste për Integrim, aktualisht e drejtuar nga bashkëshortja Monika Kryemadhi, ra në opozitë dhe aktualisht është duke kërkuar rrëzimin e Ramës përmes protestave popullore.

Rama ndërkohë ka vënë Metën formalisht nën hetim parlamentar për atë që socialistët e quajnë shkelje të kushtetutës. Synimi final i procedurës është shkarkimi i Metës, por kjo kërkon një shumicë parlamentare në masën dy të tretat dhe një konfirmim nga Gjykata Kushtetuese, e cila nuk është funksionale.

Meta foli në konferencën për shtyp të martën edhe për disa komunikime personale me Ramën, në të cilat sugjerohet se Rama ka folur për fatin politik të Lulzim Bashës, kreu i Partisë Demokratike dhe për fatin e LSI.

Zgjedhjet e së dielës u kritikuan nga OSBE/ODIHR si zgjedhje që u kryen pa marrë në konsideratë interesat e votuesve, por në to formalisht Rama fitoi të drejtën për të qeverisur 61 bashki përveç qeverisë qendrore. (reporter.al)