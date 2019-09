Mësuesja merr propozim martese në klasë, ja çfarë kanë bërë nxënësit e saj

Chelsea Darczuk, 28 vjeçare, filloi ditën e parë të shkollës si zakonisht, derisa drejtori i saj i kërkoi ndihmë me një program shkrim-leximi.

Por, kur Darczuk hyri në klasë, në vend të tij ajo pa të dashurin e saj.

Jared Koffman, 30 vjeçar, qëndronte në mes të klasës së bashku me 20 nxënësit e saj. Disa kishin për detyrë të mbanin në duar shenja që thoshin: “A do të martohesh me mua?”, transmeton Klan Kosova.

Përpara nxënësve dhe bashkëpunëtorëve të Darczuk, ai u ul në gjunjë dhe i propozoi.

Darczuk tha “po”.

Dasma thuhet se është planifikuar për në Shtator të vitit 2020.