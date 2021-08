Messi zbulon momentin më të mirë gjatë karrierës te Barcelona

Messi ka mbajtur sot konferencën lamtumirëse me Barcelonën, shkruan lajmi.net.

Futbollisti dha përgjigjje në pyetjet e shumëta, nder të tjera zbuloi edhe momentin më të mirë gjatë karrierës te Barcelona.

“Kam kaluar momente fantastike këtu, por më i miri ishte kur debutova me këtë fanellë”, tha ai.

“Momentin e debutimit do ta mbaj mend gjithmonë”, përfundoi Leo Messi.

Ndryshe 34-vjeçari debutoi me ekipin e parë të “Blaugranëve” në vitin 2004 në moshën 17-vjeçare, dhe nga ai moment ka shkruar historinë me suksese të ndryshme.

672 gola,35 trofe, gjashtë Topa te Artë, gjashtë Këpuca të Arta, ishin vetëm disa nga arritjet e yllit argjentinas gjatë karrierës te gjiganti spanjoll. /Lajmi.net/

❝When I made my debut, that was my dream come true … I’ll always remember that moment.❞

