Messi vazhdon të shkëlqejë në SHBA, shënon gol spektakolar nga distanca

Gjatë mesnatës së mbrëmshme ai ishtë përsëri protagonistë në fitorën që ekipi i tij Miami shënoi përballë Philadelphia Union me rezultat 4:1.

36 vjeçari e shënoi një gol fantastik nga distanca për ta çuar ekipin e tij në finale të Kupës së Ligës.

Pamjet e golit:

What can't he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023