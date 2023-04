Messi ua mbyll gojën kritikëve – asistimi dhe pasimi maestral ndihmuan PSG-në të triumfojë në Ligue 1

Paris Saint-Germain shënoi fitore mbrëmjen e të premtes në Ligue 1 kundër Angers.

PSG triumfoi 1:2 në udhëtim te Angers, në kuadër të javës së 32-të, shkruan lajmi.net.

Realizator i dy golave të fitores për gjigantët francez ishte ylli Kylian Mbappe që shënoi në minutën e 9-të dhe 26-të.

Përveç Mbappes, merita të mëdha kishte edhe i shumëkritikuari Lionel Messi.

Ylli argjentinas i futbollit kontribuoi me një asistim dhe një pasim vendimtar në dy golat e PSG-së.

Fillimisht, Messi nisi një top magjik në drejtim të zonës, teksa Bernatit iu desh vetëm një prekje e lehtë të asistonte te Mbappe që dërgoi topin në rrjetë pas nëntë minutave.

17 minuta më vonë, reprezentuesi argjentinas asistoi nga mesi i fushës për Mbappen që nuk e pati të vështirë të kalonte portierin vendas dhe të realizonte golin e dytë.

Mëposhtë mund të shikoni pamjet dy rastet në fjalë./Lajmi.net/

there’s nothing more i love than a mbappé x messi linkup pic.twitter.com/cPijwItdF7

— alya (@uhleah) April 22, 2023