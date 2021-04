Messi thyen një rekord të ri

Messi tani është i vetmi futbollist në histori të futbollit, që ka shënuar 30 apo më shumë gola në nivel të klubit për 13 sezone radhazi, transmeton lajmi.net.

Argjentinasi me dy golat ndaj Athletic Bilbaos u bë lojtari i parë në histori që arrin këtë rekord, duke tejkaluar emra si, Gerd Müller dhe Fernando Peyroteo të cilët kishin shënuar 30 apo më shumë gola në 12 sezone radhazi./Lajmi.net/

🔴🔵 RECORD! Lionel Messi becomes the first player in history to reach the bar of 30 club goals per season for 13 consecutive years. 🐐

He thus overtakes Gerd Müller. pic.twitter.com/QPcB1fUewL

— 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐩𝐞𝐝𝐢𝐚 (@HariFCMessi) April 17, 2021