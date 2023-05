Messi pranë ‘divorcit’ me PSG, klubi largon nga dyqani emrin e tij Leo Messi dhe Paris Saint Germain janë shumë pranë ‘divorcit’. Ylli argjentinas ka kontratë me gjigantin francez deri në verë të këtij viti dhe nuk pritet të ketë rinovim të kontratës. Përveç kësaj tensionet në mes tyre janë rritur së fundmi, me Messin që udhëtoi drejt Arabisë pa lejen e klubit. Një gjest i tij…