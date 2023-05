“Messi nuk e meriton Topin e Artë”, ish-lojtari i Real Madrid, Figo: S’e meriton, është dikush tjetër më i mirë se ai

Shumë e quajnë Messin favoritin kryesor në luftën për Topin e Artë 2023. Por Luis Figo nuk është dakord. Fjalët e portugezit i raporton Mundo Deportivo:

“Ndoshta Haaland e meriton të marrë Topin e Artë këtë vit, sepse ai po kalon një sezon të mrekullueshëm.Nuk e konsideroj Messin favorit sepse ai nuk është më në Ligën e Kampionëve dhe për mua kjo është vendimtare”.

Jo vetëm fansat personalë të Lionelit, por edhe ekspertët do të debatojnë me Figon. Për shembull, në renditjen e përditësuar të Goal, Messi mbetet pretendenti kryesor për Topin e Artë. Haaland he Mbappe janë përkatësisht në vendin e dytë dhe të tretë. Benzema zuri vendin e 13-të në renditje. Bookmakers gjithashtu preferojnë argjentinasin.

Po, dhe statistikat personale flasin në favor të norvegjezit. Erling ka 51 gola në të gjitha garat këtë sezon, Lionel ka 20.

Duke qenë se Topi i Artë jepet në fund të vitit kalendarik, është logjike të supozohet se gjysma e parë e sezonit të ardhshëm mund të ndryshojë ekuilibrin e fuqive në luftën për çmimin individual më prestigjioz në futboll.

Por, siç e dini, shifrat janë me pak interes për France Football, emri dhe statusi i pretendentit për Topin e Artë shpesh luan një rol më të madh sesa rezultatet e një lojtari në fushën e futbollit.