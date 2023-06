Messi ndalohet në Kinë, udhëtoi me pasaportën e gabuar Gjatë fundjavës së kaluar, Lionel Messi u ndalua nga nga kontrolli kufitar kinez, pasi kishte udhëtuar me pasaportën e gabuar. Ylli argjentinas kishte udhëtuar drejt Pekinit me ekipin e tij, përpara miqësores së Argjentinës me Australinë që zhvillohet të enjten. Megjithatë, teksa mbërriti në kryeqytetin e Kinës, ai u përball me zyrtarët kufitarë të cilët…