“Messi, Messi” – I gjithë stadiumi njëzëri provokojnë Ronaldon me brohoritjet për rivalin e tij më të madh

Disfata në derbin e javës dhe humbja e pozitës së parë me Al Nassr në Superligën e Arabisë Saudite nuk i pëlqeu aspak Cristiano Ronaldos.

Ylli portugez i futbollit u paraqit për 90 minuta në humbjen 1:0 të Al Nassr në udhëtim te Al Ittihad, shkruan lajmi.net.

Përveç humbjes, Ronaldo u përballë edhe me provokime të shumta nga tifozët e skuadrës vendase.

Ata ende pa nisur ndeshja filluan me provokime duke brohoritur emrin e Lionel Messit, rivalit më të madh të Cristiano Ronaldos në karrierë.

Megjithatë, ylli portugez i futbollit i anashkaloi thirrjet e tifozerisë vendase.

Me këtë humbje, Al Nassr bie në pozitën e dytë me 46 pikë, një më pak tani se Al Ittihad që fitoi dhe u bë lider./Lajmi.net/

Al Ittihad fans are cheering for Messi and Ronaldo got angry, Pointing with his finger that he will respond to Al Ittihad fans at the stadium with goals pic.twitter.com/HQMGHP83xH

