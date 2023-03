Messi me shokë bien në “Parkun e Princave”, Rennes fiton pastër ndaj PSG-së

Paris Saint-Germaini ka pësuar disfatë nga Rennes në kuadër të xhiros së 28-të kampionale në Ligue 1.

Lionel Messi me bashkëlojtarë pësuan 0:2 nga Rennes në stadiumin “Parku i Princave”, shkruan lajmi.net.

Toko Ekambi i mysafirëve shënoi golin e epërsisë së parë në minutën e 45-të.

Vetëm tre minuta pasi nisi pjesa e dytë, mysafirët gjetën golin e qetësisë me autor Kalimuendon.

Në stadium, pak para fillimit të ndeshjes, u fishkëllua emrin i Lionel Messit.

Tifozët vazhduan të jenë të zhgënjyer me eliminimin e hershëm të PSG-së në Ligën e Kampionëve nga Bayern Munich në 1/8 e finales.

PSG-ja me këtë disfatë mbetet lider me 66 pikë. Rennes ngritet në vendin e pestë me 50 pikë./Lajmi.net/