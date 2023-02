Messi: Me Kylian Mbappe nuk kam asnjë problem Lionel Messi ka këmbëngulur se ai ka një marrëdhënie shumë të mirë me bashkëlojtarin e PSG-së, Kylian Mbappe dhe zbuloi se ata kanë diskutuar së bashku për finalen e Kupës së Botës. Në një intervistë tjetër të zhvilluar me Messi u pyet për marrëdhënien e tij me shokun e skuadrës së Paris Saint-Germain, Mbappe, ku…