Messi lidhet me një marrëveshje milionëshe nga Arabia Saudite Ylli argjentinas, Leo Messi vazhdon të lidhet me një kalim në Arabinë Saudite. Sipas raportimit të ‘The Sun’, Messi është lidhur për një marrëveshje prej 194 milionë funtesh në vit për t’u transferuar në Arabinë Saudite – nëse ai nuk është në gjendje të bie dakord për një kontratë të re me Paris Saint-Germain, transmeton…