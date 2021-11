Messi i ‘lënduar’ me komentet e Laportas: Askush nuk më kërkoi të luaja falas

Lionel Messi ka pranuar se është “lënduar” nga komentet e Joan Laporta për largimin e tij nga Barcelona, ​​me yllin e Paris Saint-Germain që këmbëngul se atij nuk iu kërkua kurrë të luante falas për klubin.

Qëndrimi 21-vjeçar i Messit në Barca përfundoi në verë pasi klubi nuk ishte në gjendje ta lidhte atë me një kontratë të re në mes të një krize financiare që i kishte parë ata të tejkalonin kufirin e pagave të La Ligës.

34-vjeçari më pas iu bashkua PSG-së në një transferim të lirë, por Laporta që atëherë ka sugjeruar se figura legjendare mund të kishte qëndruar në Camp Nou nëse do të kishte qenë i gatshëm të shkonte pa një pagë javore.

Kur u pyet për lëvizjen e Messit në Parc des Princes, presidenti i Barçës i tha RAC1 në tetor: “Shpresoja që Messi të bënte një kthesë dhe të thoshte se do të luante falas.

“Unë do të kisha dashur këtë dhe do të kisha qenë për të gjithë. Është e mirëkuptimit tim që La Liga do ta kishte pranuar. Por ne nuk mund t’i kërkojmë një lojtari të shtatit të Messit ta bëjë këtë.”

Messi tani i është kundërpërgjigjur Laportës për ngritjen e dyshimeve për forcën e karakterit të tij në vend që të merrte përgjegjësinë për largimin e tij, ndërsa përsëriti gjithashtu se ai bëri gjithçka që ishte e mundur për të qëndruar te Barça.

“E vërteta është se, siç e shpjegova gjatë daljes, bëra gjithçka që ishte e mundur për të qëndruar, asnjëherë në asnjë moment nuk më kërkuan të luaja falas”, tha sulmuesi argjentinas për ‘Sport’.

“Më kërkuan të shkurtoja rrogën time me 50 për qind dhe e bëra pa asnjë problem. Ne ishim në gjendje ta ndihmonim më shumë klubin. Dëshira e meje dhe të familjes sime ishte të qëndronim në Barcelonë.

“Askush nuk më kërkoi të luaja falas, por në të njëjtën kohë më duket se fjalët e presidentit nuk janë në vend. Më lëndojnë sepse mendoj se ai nuk ka nevojë ta thotë këtë, është si të marrësh topin larg jush dhe duke mos marrë përsipër pasojat e saj, ose duke mos marrë përsipër gjërat.

“Kjo i bën njerëzit të mendojnë ose gjeneron një lloj dyshimi që unë mendoj se nuk e meritoj.”

Messi diskutoi gjithashtu shanset e tij për të fituar Topin e Artë për herë të shtatë në dhjetor, pasi e ndihmoi Barçën të ngrinte Kupën e Mbretit në sezonin e tij të fundit në klub përpara se të siguronte pjesën e tij të parë të argjendit ndërkombëtar me Argjentinën në Copa America.

I shtyrë nëse ai pret të marrë një Top të Artë të dytë radhazi, Messi u përgjigj: “Nëse jam i sinqertë, nuk mendoj kështu. Çmimi im më i madh ishte ajo që arrita të arrij me ekipin kombëtar. Pasi kam luftuar dhe luftoi aq shumë për atë arritje, ishte më e mira për gjithçka kushtoi.

“Nëse arrin Topi i Artë, do të ishte e jashtëzakonshme për atë që do të thoshte të fitoja një tjetër. E shtata do të ishte e çmendur. Nëse jo, asgjë nuk ndodh. Unë kam arritur tashmë një nga qëllimet e mia të mëdha.”

Është sugjeruar se Messi mund të tërhiqet nga futbolli ndërkombëtar pas Botërorit 2022 në Katar, por ai pretendon se ky mendim nuk i ka shkuar ende në mendje.

“Jo, jo në të vërtetë. Jo në të vërtetë. Pas asaj që më ndodhi, unë jetoj ditë pas dite, vit pas viti”, shtoi ish-kapiteni i Barcelonës. “Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë në Kupën e Botës apo pas Kupës së Botës. Nuk mendoj për këtë. Çfarëdo që duhet të ndodhë në atë moment do të ndodhë”, përfundoi 34-vjeçari.