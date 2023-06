Messi heq dorë nga transferimi në Arabinë Saudite, këto janë dy destinacionet e mundshme

Për herë të dytë në tri merkato verore, bota e futbollit është në “ethe” për destinacionin e radhës për Lionel Messin.

Ish-sulmuesi i Paris Saint-Germain thuhet se dëshiron të marrë një vendim për të ardhmen e tij në javën e ardhshme, me tre ekipe që kërkojnë nënshkrimin e tij.

Messi, 35 vjeçar, ka oferta në tryezë nga Inter Miami dhe Al-Hilali në Arabinë Saudite, ndërsa Barcelona e ka bërë të qartë se dëshiron të rikthejë Messin në klub.

Babai dhe agjenti Jorge Messi e bëri të qartë se kjo ishte edhe dëshira e djalit të tij këtë verë, por ndërsa Barcelona përpiqet të ulë faturën e pagave brenda kufirit të pagave në La Liga, ata ende nuk janë në gjendje të garantojnë se mund ta regjistrojnë Messin në luaj.

Ka pesimizëm në Katalonjë se ata mund ta bëjnë këtë me kohë për të nënshkruar me Messin, por ata tani kanë vetëm një konkurrent për nënshkrimin e tij, sipas The Athletic dhe AS.

Messi supozohet se e ka përjashtuar mundësinë e shkuarjes në Arabinë Saudite, duke e kufizuar zgjedhjen e tij vetëm në Inter Miami ose Barcelona.

Sipas të gjitha gjasave, Messi duket se po pret të shohë nëse Barcelona mund të bëjë një marrëveshje, me Inter Miami si alternativë të tij.

Familja Messi tashmë ka një shtëpi në Florida dhe nëse ai do të largohet nga Evropa, duket se ky do të jetë destinacioni i tij./Lajmi.net/