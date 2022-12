Messi e turpëroi, Gvardiol: Do ju them fëmijëve të mi se kam luajtur kundër lojtarit më të mirë në histori Josko Gvardiol është krenarë që është përballur me lojtarin më të mirë në histori, edhe nëse Lionel Messi ishte në një nivel tjetër me fanellën e Argjentinës kur e turpëroi atë. Gvardiol dhe Messi janë dy futbollistët që kanë treguar paraqitje fantastike me kombëtaret e tyre, dhe u përballën mes vete në gjysmëfinale të Kupës…