Messi e fiton për herë të dytë çmimin “Sportisti Botëror i vitit”

Lionel Messi e ka fituar me çmimin individual “Sportisti Botëror i vitit 2023”.

Në ceremoninë e mbajtur në Paris, Messi e fitoi këtë çmim prestigjioz individual nga “Laureus”, shkruan lajmi.net.

Për yllin argjentinas të futbollit ky është çmimi i dytë që e fiton dhe është lojtari i parë njëherit që e fiton dy herë në histori atë.

🏆 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.

The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 🇦🇷#Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h

— Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023