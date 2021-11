Messi e fitoi Topin e Artë, por kjo ishte renditja në top pesë më të mirët

Ylli i PSG-së, Lionel Messi e ka fituar çmimin e lojtarit më të mirë në botë për herën e shtatë në karrierë, shkruan lajmi.net.

Pas tij u rendit, ylli i Bayern Munichut, Robert Lewandowski dhe vendin e tretë e zuri mesfushori i Chelseas, Jorginho.

Pas tyre, u rendit sulmuesi i Bayern Munichut, Karim Benzema, në pozitën e katërt dhe mesfushori N'Golo Kante në pozitën e pestë.

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021