Messi e Argjentina e nisin mbrapsht, mposhtën në ndeshjen e parë nga Kolumbia

E udhëhequr nga Lionel Messi në fushën e blertë dhe Lionel Scaloni në bankë, Argjentina nuk arriti të merrte rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të këtij kompeticioni.

Argjentina dominoi takimin, mirëpo në dy raste të krijuara në pjesën e dytë, Kolumbia tundi dy herë rrjetën për të marrë tri pikë të vlefshme për grupin B.

Fillimisht ishte minuta e 71’ kur Roger Martinez arriti të zhbllokonte rezultatin, për t’i dhënë epërsinë kolumbianëve, shkruan lajmi.net.

Katër minuta para fundit të takimit, Duvan Zapata mbyti shpresat e Argjentinës për rezultat pozitiv, duke shënuar edhe golin e dytë për Kolumbinë.

Argjentina kështu e nis me humbje këtë kampanjë, por me shpresën se do të rikthehen tek rezultatet pozitive në ndeshjet e ardhshme. /Lajmi.net/