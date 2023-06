Messi drejt rikthimit në Barcelonë – takohen babai i tij me presidentin Laporta

Argjentinasi është lojtar i lirë, pasi nuk ka vazhduar kontratën me Paris Saint Germain.

Messi është i lidhur me rikthimin e tij në Barcelonë, por ende nuk po arrihet marrëveshja.

Së fundmi janë takuar babai i argjentinasit dhe presidenti i Barcelonës, Joan Laporta.

Aty thuhet se po diskutohet për të arritur marrëveshja.

Përveç Barcelonës fituesi i Kupës së Botës lidhet me një kalim në Arabinë Saudite.

Mbetet të shihet nëse do ketë marrëveshje ndërmjet palëve për një rikthim në ‘Camp Nou’, apo do vazhdojë në ligën saudite karrierën Leo./Lajmi.net/

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023