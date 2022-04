Messi do të qëndrojë te PSG

Lionel Messi do të vazhdojë qëndrimin e tij te Paris Saint Germain, të paktën edhe këtë verë.

Në bazë të asaj që raporton Mundo Deportivo, argjentinasi as që e ka menduar ndonjëherë largimin nga “Parc de Princes”, e për rrjedhojë është i befasuar me zërat që e lidhin atë me një transferim diku tjetër.

Ky sezon nuk ishte shumë produktiv për shtatë herë fituesin e Topit të Artë, por, përkundër kësaj, futbollisti nuk e ka ndërmend t’i ndajë rrugët me klubin francez, shkruan lajmi.net.

Gjatë këtij sezoni me kampionët në fuqi të Francës, Messi ka shënuar tri gola dhe ka asistuar 13 herë në 21 ndeshje në Ligue 1. /Lajmi.net/