Messi do të emërohet kapiten i Inter Miami

Lionel Messi është gati të emërohet kapiten i Inter Miamit pas vetëm një ndeshjeje dhe me më pak se 90 minuta për klubin.

Duke folur në një konferencë për shtyp, trajneri Tata Martino konfirmoi se Messi do t’i jepet shiriti i kapitenit në klubin e Major League Soccer. Ai e kapi skuadrën në debutimin e tij nga stoli, pasi shënoi një goditje dënimi të shkëlqyer në minutën e fundit për t’i dhënë Miami një fitore 2-1 ndaj Cruz Azul në Kupën e Ligës.

Kapiteni aktual i Inter Miamit është Gregore, një mesfushor mbrojtës, por ai është jashtë me një dëmtim afatgjatë dhe Messi do të marrë drejtimin. Mbetet për t’u parë nëse Gregore do ta rikthejë kapitenin kur të kthehet në fushë.

Messi mbante rregullisht shiritin e kapitenit te Barcelona, ​​megjithëse ai kurrë nuk u bë zyrtarisht kapiten në Paris Saint-Germain. Ai është kapiteni i Argjentinës dhe sigurisht ngriti Kupën e Botës në Katar. Ai është padyshim lojtari i profilit më të lartë që luan për Inter Miami, kështu që ta bësh kapiten nuk është befasi.

Inter Miami do të përballet me Atlanta United në Kupën e Ligës të mërkurën. Martino konfirmoi se si Messi ashtu edhe nënshkrimi i ri Sergio Busquets do të kenë më shumë minuta në atë ndeshje.