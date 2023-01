Messi dhe Ronaldo titullarë, ja formacionet zyrtare të All Stars dhe PSG Paris Saint-Germain do të përballet sot me ekipin Al Nasr & Al Hilal All Stars në një ndeshje miqësore në stadiumin “King Fahd” në Riad të Arabisë Saudite. Është një rast i veçantë për më shumë se një arsye. Së pari, dy superyjet Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi do të përballen për herë të parë…