Mësoni temperaturat për sot Sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët. Në fushat termike nuk parashihen ndryshime të mëdha. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-12 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-7m/s.