Mësoni 5 përfitimet shëndetësore të kosit Kosi dhe jogurti janë superushqimi që nuk e keni vënë re në kuzhinën tuaj. Ju njohim me pesë përfitimet shëndetësore të jogurtit: Është i mbushur me lëndë ushqyese thelbësore Jogurti është i pasur me kalcium, disa vitamina B dhe minerale. Vetëm një filxhan i ofron gjysmën e nevojave ditore për kalcium. Ai është i mbushur…