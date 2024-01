“Mësoje drejtshkrimin”, Santiana e Shqipja s’ndalen së thumbuari njëra tjetrën Shqipja dhe Santiana janë dy nga banoret me më së shumti debate me njëra tjetrën. Ato së fundmi u diskutuan edhe për drejtshkrim. “Korigjoje veten ti më së pari, mësoje drejtshkrimin, ti si din gjysmën e fjalëve, pastaj merru me mu”, i tha Santiana Shqipes Shqipja e ka “arsyetuar” veten duke e konsideruar të thjeshtë…