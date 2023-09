Mësohet orari i ndeshjeve të Ballkanit në Conference League Ballkani të premten ka mësuar kundërshtarët e fazës së grupeve të Confernce League. Kampioni i Kosovës është pjesë e Grupit C, së bashku me Dinamo Zagrebin, Victoria Plzen dhe Astanan. UEFA tashmë ka bërë të ditur edhe datat e ndeshjeve të Ballkanit në Conference League. Skuadra suharekase ndeshjen e parë do të luaj në Çeki,…