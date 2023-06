Mësohet ora e takimit midis Osmanit me Escobar dhe Lajçak Pak minuta më parë,Gabriel Escobar e Mirosllav Lajçak kanë nisur një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Ndërsa gjatë ditës së nesërme qysh herët në mëngjes ata do të zhvillojnë takim me presidenten e vendit, Vjosa Osmani. Takimi pritet të nis nga ora 09:45 minuta. ‘’Në orën 09:45, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa…