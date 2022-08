Mësohet numri i Mujas tek Antwerpi Arbnor Muja edhe zyrtarisht është lojtari i Royal Antwerp. Skuadra belge, Antwerp, bëri zyrtare sot transferimin e sulmuesit Arbnor Muja nga ekipi kosovar, Drita. Muja ka nënshkruar një kontratë trevjeçare me ekipin, me opsion për ta rinovuar edhe një sezon tjetër. Së fundmi belgët kanë njoftuar se ylli kosovar do ta bartë numrin 11 në…