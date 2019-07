Luana Vjollca së shpejti vjen me duet të ri.

Luana Vjollca kohë më parë kishte njoftuar se ka filluar punimet për këngën e re, shkruan lajmi.net.

Pas bashkëpunimit me grupin Tnt dhe duetit me Danin këngëtarja nga Shqipëria edhe këtë herë do sjell një bashkëpunim.

Prive mëson se këngëtarja/prezantuesja e njohur ka bashkuar forcat me Shpat Kasapin për këngën e re.

Si duket edhe xhirimet e klipit kanë përfunduar pasi Luana ditë më kishte publikuar një seri fotografish. /Lajmi.net/