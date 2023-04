Mësohet data se kur do të mbahet mbledhja e dy qeverive Kosovë-Shqipëri Mbledhja e përbashkët mas qeveruive të SHqipërisë dhe Kosovës pritet të mbahet më 14 qershor në Gjakovë. Ministrat e të dy qeverive do të paraqesin përpara dy kabineteve një analizë të thelluar të të gjitha marrëveshjeve të dakordësuara deri më tani. Ministrat do të realizojnë edhe një pasqyrim të ecurisë së punës në bashkëpunim me…