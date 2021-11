Mësohen dy emrat e parë në renditjen e Topit të Artë

Muajin e kaluar u publikua e lista e 30 futbollistëve në garë për Topin e Artë, kurse sonte (e hënë) do mësohet kush do ta fitojë, transmeton lajmi.net.

Mbrojtësi i Chelseas, Cesar Azpilicueta dhe ish fituesi i Topit të Artë, Luka Modric janë dy lojtarët e fundit në renditje, pra kanë zënë pozitën e 29-të.

Equally ranked at the 29th place for the 2021 #ballondor ⤵️@CesarAzpi 🇪🇸@ChelseaFC pic.twitter.com/YKOo7o0qZ5

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021