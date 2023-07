Mësohen arsyet e arrestimit të Dritan Goxhajt nga Specialja, pritet transferimi i tij në Hagë

Gjykata Speciale e Hagës ka konfirmuar arrestimin në Tiranë të ish-pjesëtarit të UÇK-së, Dritan Goxhaj.

Siç bëhet e ditur në komunikatë, arrestimi i tij është bërë nën dyshimin për konsumimin e veprave penale që bien ndesh me administrimin e drejtësisë, shkruan lajmi.net.

Në komunikatë theksohet se ndaj Goxhajt është lëshuar fletëarrest, teksa i njëjti do të mbahet i ndaluar në Shqipëri derisa të krijohen kushtet për transferimin e tij në Hagë.

Njoftimi i plotë nga Specialja:

Më 31 korrik 2023, autoritetet e Shqipërisë arrestuan z. Dritan Goxhaj në Tiranë. DHSK-ja kërkoi bashkëpunimin dhe ndihmën e autoriteteve shqiptare për arrestimin e z. Goxhaj dhe dorëzimin e tij në DHSK, mbi bazën e fletarrestimit të lëshuar nga një gjykatës i DHSK-së në lidhje me vepra penale kundër administrimit të drejtësisë që përfshijnë frikësim dhe pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave të tyre zyrtare. Z. Goxhaj do të mbahet i paraburgosur në Shqipëri në pritje të vendimit të autoriteteve shqiptare lidhur me transferimin e z. Goxhaj në objektin e paraburgimit të DHSK-së në Hagë. /Lajmi.net/