Mësimi online la pasoja në arsim, ndikimi më i madh te niveli fillor e procesi i vlerësimit

Drejtori Ekzekutiv i Qendrës për Arsim e Kosovës, Dukagjin Pupovci në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se sipas vlerësimeve nxënësit që kanë marr pjesë në mësimin online duke filluar nga 11 marsi i vitit të kaluar e kanë humbur rreth 25% të vitit shkollor.

Ndërsa siç thotë ai nxënësit që nuk kanë marrë pjesë në mësimin online kanë humb diku rreth 40% të vitit shkollor.

“Po ne tash i kemi vlerësimet për vitin e kaluar, për pranverën e vitit të kaluar ku Banka Botërore ka vlerësuar se nxënësit që kanë marrë pjesë në mësimin online, duke filluar nga data 11 mars e deri në fund të qershorit kanë humb diku rreth 25% të vitit shkollor ndërsa nxënësit që nuk kanë marrë pjesë në mësimin online kanë humb diku rreth 40% të vitit shkollor”.

Pupovci tutje është shprehur se mësimi online vazhdimisht do të ndikojë në rënien e cilësisë së arsimit.

“Pra mësimi online medoemos vjen me humbje mësimore, për këtë vit ende nuk ka vlerësime, dhe do të jetë e vështirë të bëhen, për faktin që nxënësit një pjesë të mirë të kohës e kanë kaluar në shkollë, por edhe kanë pasur ndërprerje të shumta, pra shumë shpesh ka ndodh që shkollat të mbyllen për shkak të pandemisë ose fëmijët e një klase të izolohen dhe besoj që e gjithë kjo do ndikojë në rënien e cilësisë dhe humbjet mësimore”.

Edhe kryetar i SBAShKU-t Rrahman Jasharaj për Ekonomia Online ka thënë se mësimi online nuk ka qenë i frytshëm, pasi që cikli i ulët kanë pasur vështirësi në përdorimin e platformave online.

“Mësimi online nuk ka qenë shumë i frytshëm sidomos ky problem paraqitet dhe është tepër i rëndë cikli i ulët te klasa e parë e dytë dhe e tretë madje edhe deri në klasën e pestë sepse ata fëmijë vështirë mund të gjenden me platformat dhe unë uroj që numri i të prekurve me Covid-19 në nivel vendi edhe pse është duke shënuar rritje dhe mos të na ndodhë edhe në shkolla”.

“…dhe mësimi më i mirë dhe i realizueshëm për klasën e parë të dytë dhe të tretë do të ishte në shkollë sepse janë me mësuesin dhe shumë më lehtë mund të arrihen njohuri, por mësimi online nuk është funksional edhe për klasat e shtata dhe të teta, dhe në Kosovën tonë të varfër mësimi online për ciklet më të larta është treguar tepër i vështirë ngase mësimdhënësit nuk janë shumë të furnizuar me teknologji”.

“Urojmë që mos të kemi mësim online së paku në nivel vendi edhe pse në disa shkolla është duke ndodhur për shkak të rritjes së rasteve, por ai kalimi urojmë që mos të zgjasë së paku një javë ose dy dhe të kthehemi prapë në institucione arsimore”, tha Jasharaj për EO.