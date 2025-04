“Mësim i jashtëzakonshëm në lidership” – Disa senatorë amerikan mbështesin kërkesën e Osmanit për heqjen e tarifës

Kërkesa e presidentes, Vjosa Osmani, për heqjen e tarifës 10% ndaj mallrave me origjinë nga ShBA ka vazhduar të depërtojë edhe më tej si shembull për t’u ndjekur nga zyrtarë të lartë amerikanë.

Osmani gjatës ditës së enjte parashtroi kërkesë ndaj Qeverisë së Kosovës për heqjen e taksës në vlerë 10% për produktet amerikane.

Kërkesë kjo pasi që Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, i vendosi reciprocitet edhe Kosovës në mesin e dhjetëra vendeve anembanë botës.

“Sot, zyrtarisht i kërkova Qeverisë së Kosovës që të pezullojë tarifat e importit për të gjitha produktet amerikane – një hap i rëndësishëm për të thelluar lidhjet ekonomike me aleatin tonë më të ngushtë dhe për të dërguar një mesazh të qartë: Kosova është e gatshme për një marrëdhënie më të fuqishme me Shtetet e Bashkuara, me një vizion të qartë që do t’i bënte të dyja vendet tona më të forta, më të sigurta dhe më të begata.” – ka shkruar dje presidentja Osmani në ‘X’.

Nga Amerika erdhën disa reagime mbështetëse për Osmani, ku kongresisti amerikan, Marlin Stutzman e quajti “Çlirim”, kërkesën e Presidentes së Kosovës.

“Çlirim.” – ka shkruar shkurtimisht Stutzman, ku ka shpërndarë postimin e Osmanit në Twitter.

Abraham George, kryetar i Partisë Republikane të Qarkut të Tarrantit, e lartësoi veprimin e Osmanit.

“Për një kohë të gjatë, SHBA-ja është marrë si e mirëqenë. Tarifat funksionojnë—ato dëshmojnë forcë. Por kthimi i tarifave të shpallura për kombet që dëshirojnë të punojnë me ne do të përforcojë se këto janë masa të vërteta reciproke.” – ka shkruar në Tëitter ai.

Kreu i Partisë Republikane në Teksas, Matt Rinaldi e ka përshëndetur kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për heqjen e tarifës prej 10% ndaj produkteve me origjinë nga SHBA-ja

“Rishqyrtimi i tarifave të shpallura për vendet që marrin këtë rrugë mund të ndihmojë shumë për të sinjalizuar se këto janë masa vërtet reciproke dhe për të mbështetur planin e Presidentit në vazhdim.” – ka shkruar Rinaldi në platformën ‘X’.

Keith Self, anëtari i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, ka shpërndarë postimin e Osmani në Tëitter dhe ka thënë se ky është mësim që duhet me ndjek partnerët e tyre evropianë.

“Kjo është një mësim i jashtëzakonshëm në lidership që partnerët tanë evropianë duhet ta marrin parasysh.” – ka shkruar Self.

Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro Amerikane ka vlerësuar thirrjen e presidentes Osmani drejtuar Qeverisë së Kosovës për heqjen e tarifës prej 10 për qind.

“E përgëzojmë Presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për lidershipin e saj në propozimin e menjëhershëm për të suspenduar tarifat në importet nga SHBA. Kjo nismë është një hap strategjik drejt thellimit të lidhjeve ekonomike me Shtetet e Bashkuara dhe përafrohet me objektiva më të gjera të politikës së jashtme.” – thuhet ndër të tjera në reagimin e AARC-së.

Kurse, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka, ka thënë se nëse Kosova e heq këtë tarifë, më pas mund të lëvizë edhe ShBA-ja.

“Po qe se Kosova lëviz përpara në mënyrë të njëanshme me ndërmarrjen e një mase preferenciale tregtare, duke tërhequr në tërësi tarifën doganore për produktet amerikane, mund të shpresojmë që i njëjti hap do të pasohet dhe do të hiqet nga Administrata amerikane.” – ka thënë Zeka për Radion Evropa e Lirë.