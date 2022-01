Meshkujt “ikin me vrap” nga ky lloj i femrave – nuk do t’iu besohet

Kështu tregoi një studim i kryer në një kompani në Britani të Madhe. Në bazë të sondazhit, ekspertët dolën në përfundimin se kujdesi i tepërt për bukurinë i largon pjesëtarët e seksit më të fortë, edhe pse në fillim nuk duket kështu.

Në planin afatgjatë, ato qëndrojnë larg vajzave që zgjohen dhe shtrihen të grimuara në faqen e parë. Jeta në çift kërkon kohë të lirë dhe relaks.

Rreth 70 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se janë të tmerruar nga mendimi për t’u martuar me një person që është i fiksuar pas trupit, kujdeset vetëm për bukurinë dhe ia nënshtron gjithë jetën se si do të duket dhe çfarë do të veshë.

Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se burrat e interpretojnë këtë si artificialitet dhe një qasje sipërfaqësore ndaj jetës.