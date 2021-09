Meshkujt flirtojnë edhe kur nuk janë të interesuar për dikë, por pse?

“Një nga ankesat më të mëdha që dëgjoj nga gratë është se një djalë duket i interesuar për to, ato lexojnë shenjat (flirtet), ndjejnë një lidhje, pastaj asgjë nuk ndodh” -thotë një ekspert lidhjesh, shkruan ClassLife.

Shumë gra pyesin pse djemtë flirtojnë nëse nuk janë të interesuar? Burrat bëjnë të njëjtën pyetje për gratë, natyrisht, transmeton lajmi.net.

Flirtimi është “gjuha” njerëzore e tërheqjes. Ai evoluoi si një proces negocimi ku të dy partnerët përcaktojnë tërheqjen reciproke. Pra, kur flirtoni me dikë tjetër dhe ai flirton me ju, të dy jeni duke përcaktuar përputhshmërinë seksuale – ose mungesën e saj.

Por jo çdo rast flirtimi çon në romancë. Nëse ju dukej sikur kishit një lidhje të shkëlqyer me një djalë, por asgjë nuk ndodhi, ky artikull do të shpjegojë pse ai flirtoi, por nuk ishte i interesuar.

Ju e ndjeni atë, por ai jo

Ndonjëherë djemtë do të jenë miqësorë, qesharakë dhe tërheqës dhe ju e konsideroni atë si flirt. Por, ata nuk ndiejnë si një lidhje romantike. Ju thjesht ndjeni diçka të fortë dhe supozoni se edhe ata e ndjejnë këtë.

Ai nuk mund të takohet me ty

Nëse takuat një djalë që dukej i shkëlqyeshëm dhe flirtoi hapur, por nga ana tjetër nuk mund të takohet me ju.

Për shembull, nëse njiheni në rrjete sociale, atëherë ai mund të jetë duke e bërë këtë gjë fshehurazi. Pra, ai mund të të pëlqejë dhe të shijojë flirtin, por nuk mund ta çojë më tej. Shumë njerëz në aplikacionet e takimeve janë të martuar ose në një lidhje. Një studim konfirmoi se 42 përqind e të gjithë njerëzve në Tinder nuk janë beqarë!

Ose, ai mund të ndihet i tërhequr nga ju dhe të jetë beqar, por ka probleme të përballojë marrëdhëniet serioze dhe konkrete.

Atij i pëlqen vëmendja

A e dini se çfarë është tepër argëtuese? Flirtimi!

Flirtimi lëshon shumë kimikate që ndjehen mirë në tru. Dhe, si me çdo gjë të këndshme, disa njerëz bëhen të varur nga kjo ndjenjë.

Si rezultat, shumë djem do të flirtojnë sepse kënaqen me ndjenjën që vjen me të. Ata gëzojnë vëmendjen e vajzave. Por, në vend që të duan vërtet një lidhje, ata thjesht duan të flirtojnë.

Ai është i interesuar (por nuk mund ta pranojë)

Nëse një djalë flirton me ju dhe e bën atë vazhdimisht, atëherë ai përfaqëson një shenjë shumë të fortë tërheqjeje. Mbani mend, se flirtimi ndodh në pjesën emocionale të trurit. Kjo do të thotë që ai është tërhequr në mënyrë të pandërgjegjshme nga ju, por mund të mos e dijë logjikisht ende.

Pra, nëse vazhdoni ta vini re atë duke flirtuar me ju, ai në të vërtetë ju pëlqen. Sidoqoftë, diçka e pengon atë. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse e vëreni duke flirtuar në vende ose kontekste të caktuara, si për shembull kur ka pirë alkool.

Dhe, ndonjëherë edhe nëse përpiqeni ta kërkoni, ai prapë mund t’ju refuzojë.

Pse? Për të njëjtën arsye dhe gratë mund të flirtojnë me një djalë, por prapë do ta refuzojnë. Ndoshta nuk sheh një të ardhme me të. Ndoshta e di që personalitetet tuaja janë shumë të ndryshme, ose mbase miqtë dhe familja kanë pretendime të tjera, dhe x person nuk është i tillë, edhe pse ju tërheq.

Mbani mend, burrat, ashtu si gratë, janë të ndërlikuar dhe ju mund të mos e kuptoni arsyen e saktë. Nëse vërtet keni nevojë të dini, thjesht pyesni! /Lajmi.net/