Mesfushori Qerimi largohet zyrtarisht nga Llapi Mesfushori Egzon Qerimi është larguar zyrtarisht nga skuadra e Llapit në afatin kalimtar të verës. Lajmin e ka bërë të ditur klubi llapjan me anë të një komunikate të lëshuar në faqen zyrtare, shkruan lajmi.net. “Komunikatë zyrtare për lojtarin Egzon Qerimi. Me përfundimin e edicionit 2022/23 ka përfunduar edhe bashkëpunimi me mesfushorin Egzon Qerimi. Klubi…