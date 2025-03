Mesazhi që emocionoi Eglin në ‘Big Love’, Redoni mohon ta ketë dërguar: Më kanë përdorur emrin tim Ish banori i Big Brother VIP Albania 4, Redon Berani ka folur në lidhje me ish banoren e këtij formati, Egli Takoi. Ai gjatë një interviste në emisionin “E diel” në Top Channel, u pyet në lidhje me raportin e tij me Eglin, si dhe për një mesazh të dërguar në Big Love, që u shfaq…